Яценюк привезе з Канади 5 мільйонів доларів

Прем’єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР заявляє про необхідність інтенсифікації політичного діалогу з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, коментуючи результати зустрічі С.ГАРПЕРА з міністром закордонних справ України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, який перебуває у Канаді з офіційним візитом.

Також, за словами А.ДЕЩИЦІ, сторони обговорили питання реалізації візитів до Канади Президента України і прем’єр-міністра України та двосторонньої співпраці в енергетичній сфері.

Речник МЗС також сказав, що під час зустрічі з А.ЯЦЕНЮКОМ прем’єр-міністр Канади дуже позитивно відзначив роль українців у становленні і розвитку канадського суспільства, а також їхню активну позицію у громадському і політичному житті держави.

Уряд Канади виділив Україні 5 мільйонів канадських доларів для вдосконалення систем безпеки в контрольно-пропускних пунктах з метою запобігання нелегального переміщення ядерних матеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про таке рішення канадською стороною було оголошено під час перебування міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА з офіційним візитом у Канаді.

Зазначений проект реалізується в рамках великої програми Глобального партнерства, яку було ініційовано країнами Великої вісімки, і у яку Канада протягом останніх 10 років внесла понад 1 млрд. дол.

У перший день свого офіційного візиту до Канади А.ЯЦЕНЮК також мав зустрічі з міністром закордонних справ Канади Пітером МАККЕЄМ, міністром національної оборони Канади Гордоном О’КОННОРОМ, міністром міжнародного співробітництва Канади Жозеф ВЕРНЕР, з президентом Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA) Робертом ГРІНХІЛОМ, зі спікером палати громад парламенту Канади Пітером МІЛЛІКЕНОМ. Крім того, А.ЯЦЕНЮК виступив перед професорсько-викладацьким складом Оттавського університету та українською громадою і вручив деяким її представникам посвідчення закордонних українців.