Ющенко перевірить готовність Повітряних Сил

У вівторок, 8 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Вінницької області.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави, поїздка відбудеться в рамках програми регіональних поїздок, які були перервані у зв`язку з політичною ситуацією в країні.

Планується, що глава держави ознайомиться з роботою штабу Повітряних Сил Збройних сил України, візьме участь у нараді з питань готовності Повітряних Сил до виконання завдань за призначенням та поспілкується з ветеранами війни та ЗС.

Також В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою ВАТ «Володарка», що спеціалізується на виробництві чоловічого одягу.

На 15:05 заплановано початок прес-конференції Президента України Віктора Ющенка у прямому ефірі Вінницької обласної телерадіокомпанії. Сорокахвилинна прес-конференція також транслюватиметься у прямому ефірі НТКУ, «5 каналу» та Всесвітньої служби «УТР».