Верховна Рада зібралася без опозиції і поговорить про цукор

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз відкрив засідання парламенту. У сесійному залі зареєстровано 261 народний депутат.

Згідно порядку денному Верховна Рада сьогодні розгляне обмеження введення нового вигляду ліцензування господарської діяльності.

Окрім цього, парламентарії планують розглянути проект закону, що припускає внесення до переліку земель державної власності, які не можуть передаватися в комунальну власність, ділянки під державними професійно-технічними і вищими учбовими закладами.

На порядку денному також проект закону про внесення змін до закону Про державне регулювання виготовлення і реалізації цукру, внесення змін до деяких законодавчих актів щодо здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів органів і посадовців місцевого самоврядування.

Парламентарії планують ухвалити рішення щодо проектів закону про внесення змін до закону про військовий обов’язок і військову службу, і внесення змін до закону про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків.

Корреспондент