Опозиція чекає, що її зустрінуть під Радою з оркестром і квітами?

Регіонал Тарас Чорновіл заявляє, що переговори робочої групи триватимуть доти, доки не буде знято певне політичне протистояння. Про це повідомляє сайт Партії регіонів.

На сьогодні, за його словами, робоча група не змогла подолати політичні суперечності.

Крім того, стверджує Чорновіл, під час переговорів Прем`єр-міністра і Президента Коаліція визначилася, що приймається «те, що Ющенко називає «вузьким пакетом», - зміни до законів, які необхідні для проведення дострокових виборів. А зараз, каже депутат, коаліції стали нав`язувати «широкий пакет».

Ще одна підстава для незадоволення коаліції, за словами Чорновіла, полягає в тому, що «ми ухвалили рішення, що повноваження Верховної Ради припинені на підставі політичного компромісу». Зараз же, за словами парламентаря, Коаліції нав`язують проект ухвали, згідно якої Указ Президента є таким, що діє, і Верховну Раду розпускають на підставі цього Указу; таким чином, Коаліція порушує Конституцію.

«На такий абсурд йти ми не можемо, оскільки Президент наступного разу, коли йому не сподобається Рада, її розпускатиме незалежно від норм Конституції», - підкреслив він.

Крім того, Тарас Чорновіл заявив, що ці два політичні моменти буде знято за 2-3 дні, коли Президент і Прем`єр-міністр повернуться до Києва і проведуть між собою черговий раунд переговорів.

Що ж до сьогоднішньої «неявки» опозиції на чергове пленарне засідання ВРУ, Тарас В’ячеславович підкреслив: «Для того, щоб не уславитися прогульниками, опозиція вирішила уявити себе великим паном».

За словами народного депутата, опозиція чекає, що вони «вийдуть із карети до стін Верховної Ради лише тоді, коли їм поставлять стільчик, постелять килимову доріжку, вистелять усе квітами, і оркестр заграє туш». «Раніше урочистого ухвалення остаточних рішень робочої групи опозиція, вочевидть, до Ради не прийде», - переконаний Тарас Чорновіл.