Третьяков сподівається, що Янукович в Іспанії набереться здорового глузду

Заступник керівника штабу “Наша Україна” Олександр Третьяков вважає, Янукович не міг залишати країну в такий відповідальний час, коли необхідно ухвалювати рішення щодо реалізації домовленостей між Президентом і прем’єр-міністром. Про це він повідомив вінтерв’юсайту RAZOM.

“Не можна було покидати Україну в такий відповідальний час. Це звичка політиків старого формату - піти на лікарняний, коли необхідно приймати рішення”, - наголосив він.

Водночас Олександр Третьяков висловив сподівання, що “Янукович у лікарняному відрядженні набереться сил, здорового глузду для прийняття необхідних рішень”.