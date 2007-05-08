Іспанські лікарі не пустять Януковича на парад?
14:49, 08 травня 2007Політика
1284
У КМУ не знають, коли повернеться прем`єр
Дату повернення прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з Іспанії до України поки що остаточно не визначено.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів, наголосивши, що тривають консультації В.ЯНУКОВИЧА з лікарями.
Раніше повідомлялося, що В.ЯНУКОВИЧ перебуває в Барселоні для консультацій з лікарями і можливого лікування у зв`язку із серйозним загостренням болю в коліні і може повернутися до України вранці 9 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter