Турчинов хоче змінити формат переговорів

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що представників СПУ і КПУ слід вивести зі складу робочої групи з підготовки дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав після ранкового засідання робочої групи.

«Або треба змінювати формат переговорів – виводити з нього комуністів і соціалістів – тому що в них немає мотивації для переговорів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, ці політичні сили до нового парламенту не мають шансів потрапити, навіть за умови не підвищення прохідного бар’єру.

«Треба або змінювати формат переговорів, або поставити крапку в цих переговорах і працювати на виконання указу Президента (про дострокове припинення повноважень ВР)», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що домовленість була про переговори між опозицією і коаліцією, а реально соціалісти і комуністи та регіони займають різні позиції.

«Нехай буде один представник від коаліції, ми висунемо переговорника від опозиції, відповідно – від уряду і від Президента», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що тоді 4 особи прискорять переговори і учасники переговорів не будуть заручниками ситуації, яка зараз склалася в антикризовій коаліції.