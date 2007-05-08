Богатирьова розкаже виборцям, як відривала Ющенка від опозиції

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що новий діалог між Президентом і прем‘єр-міністром має всі шанси стати конструктивним та ефективним.

Як заявила Р.БОГАТИРЬОВА агентству УНІАН, „ці дні засідала робоча група. Я не можу сказати, що дискусії в ній відбуваються просто, оскільки опозиція час від часу нагадує нам, що компроміс можливий лише в межах її ультиматуму. Ми, взявши на себе зобов’язання вже і перед українським народом, відступати не можемо і хочемо узгодити інтереси громадян по обидва берега Дніпра”.

У той же час координатор парламентської більшості зазначила, що одночасно проводиться складна і досить емоційна дискусія всередині партії та політичної фракції. „Нам сьогодні потрібно роз’яснити людям, найперше, нашим виборцям, що ми не були просто переконані Президентом, аби його підтримати. Ми пішли на цей крок спільно із Президентом, аби ним перестала керувати опозиція. Щоб відірвати Президента від опозиції, як представника всього українського народу. Щоби Президент зрозумів, що партнерство із одною із потужних і стратегічних українських політичних партій, єдиною партією промислової України – партією індустріального сходу, приречене на успіх”, – підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

Лідер фракції Партії регіонів переконана, що „саме таким чином український політичний мозок буде працювати єдино, відповідально і ефективно”.

Водночас Р.БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що крок до компромісу – це початок якісно нової ери співпраці між Банковою та Грушевського, і тут дуже багато залежатиме від самого Президента.