Адвокат сім'ї Качинського: доповідь МАК про причини катастрофи шокувала

Адвокат сімей загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом назвав оприлюднену в Москві доповідь Міждержавного авіаційного комітету (МАК) про підсумки розслідування катастрофи Ту-154 10 квітня 2010 р. скандальною, передає РБКз посиланням на Reuters. За словами польського юриста, який представляє інтереси декількох сімей, включаючи сім`ю загиблого Леха Качинського, доповідь "не відповідає дійсності".

"Це неприйнятно!" - заявив адвокат Рафаль Рогальські. "Сім`ї (загиблих) хочуть знати правду, а не одержати однобоку подачу ситуації без взяття до уваги чинників, пов`язаних з відповідальністю російської сторони, - підкреслив Р. Рогальські і додав: Я шокований цією доповіддю".

Нагадаємо, 12 січня МАК направив польській стороні остаточний звіт про розслідування авіакатастрофи. Згідно зі звітом, катастрофа сталася з вини екіпажу, який, зокрема, не зумів ухвалити своєчасне рішення про відхід на запасний аеродром. За висновком льотних експертів і авіаційних психологів, екіпаж садив літак в умовах психологічного тиску з боку високопоставлених пасажирів президентського лайнера.

Авіакатастрофа сталася 10 квітня 2010 р. в 10:50 мск в Смоленській області під Печерськом при заході на посадку в аеропорт Сєвєрний в умовах сильного туману. На борту літака Ту-154 знаходилися 96 людей, зокрема президент Польщі Лех Качинський з дружиною, високопоставлені державні чиновники, представники силових органів і військового командування, відомі громадські діячі країни.