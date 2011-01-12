Тимошенко знову викликають до Генпрокуратури

Лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО завтра знову викликають до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Батьківщина".

Ю.ТИМОШЕНКО викликано на 15.00, додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Прес-служба ГПУ повідомила, що 30 грудня 2010 року Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

24 грудня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявляв, що ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні 180 і 200 млн. євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.

Зараз Ю.ТИМОШЕНКО у ГПУ ознайомлюється з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи.