Янукович окреслив головні завдання, які стоять перед владою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вимагатиме неухильного забезпечення запланованого у бюджеті збільшення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про він сказав під час зустрічі із головами обласних державних адміністрацій та кандидатами на посади голів райдержадміністрацій.

Зокрема, Президент окреслив головні завдання, які стоять перед владою у найближчій перспективі. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що всі вони мають бути спрямовані на модернізацію країни, підвищення її конкурентоспроможності

За словами В.ЯНУКОВИЧА, з цією метою і було розпочато низку важливих реформ. «Успішний розвиток регіонів і стабільний соціально-економічний розвиток країни в цілому - в основі цих реформ», – підкреслив він.

Президент зауважив, що бюджет на 2011 рік сформовано на новій податковій базі, головне завдання якої – забезпечити умови для сталого зростання, підвищити соціальні стандарти.

«Це – бюджет реформ і розвитку. Він спрямований на удосконалення всіх напрямків життя нашої країни», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що пріоритетними були і залишаються соціальні видатки.

«Я переконаний, що наш системний підхід у роботі, наша визначеність з багатьох питань і переконаність у тому, що ми робимо, дадуть результат. І ми будемо гармонійно розвивати нашу країну, наші регіони. Країна ставатиме сильнішою, і люди будуть це відчувати. Це означає, що ми будемо робити те, що сьогодні очікує суспільство», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Крім цього, він звернув увагу на важливість забезпечення якнайшвидшого переходу до програмно-цільового підходу у плануванні та використанні бюджетних коштів.

«На цей рік 42 млрд. гривень – бюджет розвитку регіонів країни, які будуть спрямовані на регіональні проекти», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я буду вимагати більш тісної координації дій центральних та місцевих органів влади і більш високої відповідальності посадовців», - підкреслив Президент.

За його словами, фаховість, принциповість, сумлінність – основні критерії, на яких ми будуватимемо відносини з колегами на всіх рівнях.

Разом із тим В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що 2011 рік буде непростим роком, але він закладає основу розвитку країни на багато років наперед. «Все, що ми з вами робимо сьогодні – це на велику перспективу», – упевнений глава держави.

Водночас він висловив переконання у тому, що системний підхід у роботі, "наша визначеність з багатьох питань і переконаність у тому, що ми робимо, дадуть результат. І ми будемо гармонійно розвивати нашу країну, наші регіони. Країна ставатиме сильнішою, і люди будуть це відчувати. Це означає, що ми будемо робити те, що сьогодні очікує суспільство".