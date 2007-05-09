Мороз заступився за Рудьковського

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ назвав некоректним звинувачення з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО у зв’язку з аварією поїзда.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав журналістам, коментуючи вчорашнє висловлювання В.ЮЩЕНКА на прес-конференції у Вінниці.

Він зазначив, що «в даному випадку брати за основу тільки прикрий випадок, який має всі підстави вважатися терористичним актом, і робити з цього приводу докори міністру не зовсім коректно». «Але я не можу судити, якими аргументами користувався у даному випадку Президент України, тому я беру до уваги просто те, що він сказав», - зазначив О.МОРОЗ.

На запитання з приводу того, як він може прокоментувати слова В.ЮЩЕНКА про те, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ має піти у відставку, оскільки він не займається своїми прямими обов’язками, а бігає по мітингах, О.МОРОЗ відповів: «Я багато знаю прикладів, хто коли і як бігав по мітингах".

Як повідомляв УНІАН, 8 травня у Вінниці Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловився за відставку міністра транспорту М.РУДЬКОВСЬКОГО.

Коментуючи заяви міністра про теракти, зокрема, з поїздом «Столичний експрес», В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ замість того, аби виконувати свої безпосередні обов`язки, бере участь в політичних акціях.

«Ви знаєте, коли міністр транспорту в розпал ремонтних робіт бере відпустку і ходить по площах, у цій країні буде безлад і не тільки на залізничних коліях», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО порадив урядовцям виконувати свої безпосередні обов`язки, «і не намагатися сидіти на двох стільцях. Такі міністри ніколи не будуть ефективними, і те, що відбувається на транспорті, це вже десяте попередження нації. Таким міністрам місце давно у відставці».

В той же день М.РУДЬКОВСЬКИЙ назвав заяву Президента «неадекватною»і наголосив, що у відставку не збирається.

Довідка УНІАН. 2 травня увечері у Кагарлицькому районі Київської області під час проходження пасажирського потяга №168 "Столичний експрес" зійшли з рейок 1 локомотив і 5 вагонів, з яких 4 пасажирські. Крім того, були пошкоджені стрілочний перевід і 200 м колії. З 510 пасажирів були госпіталізовані четверо.

На думку правоохоронців, причиною аварії стала злочинна безгосподарність.