ЯНУКОВИЧ ПРОСИТЬ ЄС І РОСІЮ НЕГАЙНО ВТРУТИТИСЯ В СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення судді Конституційного Суду Володимира ІВАЩЕНКА не відповідає останнім домовленостям щодо виходу з політичної кризи, досягнутим прем’єр-міністром і Президентом в ході зустрічі у п’ятницю, 4 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів з посиланням на прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Указ не лише не відповідає нашим домовленостям з Президентом про “нульовий варіант” виходу з кризи і повернення до правового поля, а й у черговий раз засвідчує ігнорування Президентом в односторонньому порядку досягнутих нами домовленостей”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, раніше підписані укази Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, які призвели до блокування роботи законодавчої гілки влади, неприкритий тиск на суддів Конституційного Суду, і врешті – звільнення суддів Конституційного Суду, – все це призвело до гострої політичної кризи і громадянського протистояння. За словами В.ЯНУКОВИЧА, такі дії Президента порушують основоположні принципи демократії, і, зокрема, найголовніший - дотримання верховенства права.

“Звільнення ще одного судді Конституційного Суду В.ІВАЩЕНКА – це ще один, і дуже небезпечний, крок до блокування роботи Конституційного Суду і судової гілки влади. Це в черговий раз порушує всі наші домовленості з Президентом”, - наголосив прем’єр-міністр.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ звернувся до керівництва країн-сусідів України - Європейського Союзу і Росії - негайно виступити міжнародними посередниками у переговорах з врегулювання політичної кризи. “Подальша нейтральна позиція наших стратегічних партнерів не сприяє вирішенню політичного конфлікту і лише додає впевненості Президенту у його протизаконних діях”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

“Якщо ситуація і надалі розвиватиметься так, як зараз, то це призведе до загострення громадянського протистояння і посилить небезпеку розколу країни”, - заявив прем’єр-міністр.