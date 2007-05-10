Коаліція виступила з заявою

Коаліція національної єдності вважає безпідставними звинувачення її представників у затягуванні переговорів у рамках робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів і наголошує на нехтуванні домовленостей між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві коаліції, яку сьогодні на початку вечірнього засідання робочої групи оголосив перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми, представники Коаліції національної єдності в робочій групі з урегулювання політичної кризи, глибоко стурбовані ситуацією, що складається, і змушені заявити про таке. Представники Президента України і так званої “опозиції” у робочій групі, не встигнувши почати переговори, голослівно та безпідставно звинувачують представників Коаліції у затягуванні роботи, а насправді негайно оголосили 10 травня про початок перерви”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він також заявив, що в усі дні засідань робочої групи на представників Коаліції в робочій групі здійснювався тиск “з метою схилити на шлях неправового врегулювання питання про дострокові вибори, а також, у зв`язку з цим, можливою наступною дискредитацією усіх напрацювань робочої групи”.

“Ми відповідально заявляємо, що представники Коаліції та представники прем`єр-міністра України в робочій групі весь час займають конструктивну позицію під час усіх переговорів, шукають прийнятних підходів, напрацьовують серйозні документи, зокрема, в першу чергу необхідні зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України", які б дозволили зробити вибори насправді чесними, прозорими і демократичними”, - наголосив М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем’єр-міністр висловив особливу тривогу у зв’язку з “неприпустимими діями, спрямованими на руйнування Конституційного Суду України - єдиного органу конституційної юрисдикції в країні, особливо в той час, коли судді Конституційного Суду перейшли до роботи в закритому режимі у дорадчій кімнаті, а Конституційний Суд перебуває на стадії ухвалення остаточного рішення”.

“У цьому зв`язку подібні дії є брутальним відходом від правового поля. Так, безпідставне звільнення судді Конституційного Суду В.ІВАЩЕНКА виглядає зухвалим нехтуванням домовленостей між Президентом України і прем`єр-міністром України”, - резюмував М.АЗАРОВ.