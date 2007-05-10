Росія - в курсі заяви Януковича і вже готова

Росія в разі конкретизації пропозиції про сприяння у врегулюванні політичної кризи в Україні готова її розглянути, заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Михайло КАМИНІН.

Так він прокоментував заяву українського прем`єра Віктора ЯНУКОВИЧА, який закликав Росію і ЄС виступити посередниками в переговорах з урегулювання політичної кризи в Україні.

"Ми в курсі заяви ЯНУКОВИЧА. У разі конкретизації української пропозиції готові її розглянути", - сказав М.КАМИНІН РІА «Новости».

За його словами, російська сторона зацікавлена у вирішенні внутрішньої кризи в Україні в рамках конституційного поля.