У Києві на пошті знайшли посилки з частинами вибухових пристроїв

10:18, 21 січня 2011
Політика
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Триває перевірка

У Києві на одному з пунктів пересилання пошти виявлено кілька посилок, в яких знаходилися складові частини мінних підривачів військового зразка часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

За даними міліції, надійшло анонімне повідомлення про те, що у поштовій кореспонденції на одному зі столичних пунктів пересилання пошти може знаходитися вибухівка, надійшло по спецлінії “102” вчора, 20 січня, о 17.30.

Для перевірки цієї інформації негайно виїхали слідчо-оперативні та вибухо-технічні групи. Під час обстеження кореспонденції на одному з пунктів пересилання пошти правоохоронцями виявлено кілька посилок, в яких знаходилися складові частини мінних підривачів військового зразка часів Великої Вітчизняної війни.

Наразі ці пристрої направлено для проведення експертизи. Міліція встановлює коло осіб, причетних до цієї пригоди. Триває подальша перевірка.

 

 

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