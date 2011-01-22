Президент поклав квіти до пам'ятників Шевченку та Грушевському

З нагоди Дня Соборності Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поклав квіти до пам`ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському в Києві.

Як повідомляє прес-служба глави держави, в урочистій церемонії також взяли участь прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ, перший Президент України Леонід КРАВЧУК, народні депутати України, члени уряду, представники громадськості, керівництво столиці.