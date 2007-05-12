Луценко всерйоз націлився на крісло Черновецького

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО виступає за проведення дострокових виборів Київради і Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, на прес-конференції у Полтаві, де Ю.ЛУЦЕНКО перебуває в рамках всеукраїнської акції “Народний наступ”, він сказав: “Сьогодні Київ страждає від страшної помилки під час виборів. Але легітимно це зможе зробити лише нова Верховна Рада”.

Ю.ЛУЦЕНКО не відкидає того, що Київська мерія потребує перезавантаження не менше, ніж парламент України.

Яскравим прикладом такої необхідності Ю.ЛУЦЕНКО назвав те, що вперше в історї Київа міський голова не став у колону ветеранів 9 травня, крім того, мерією не було провфінансовано це свято.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що якщо на цей час буде “просто народним депутатом”, а не прем’єр-міністром чи іншим посадовцем, то візьме участь у виборах Київського міського голови.

“Я візьму участь у виборах міського голови”, - зазначив він, відповідаючи на запитання.