Сім'ї загиблих у Домодєдово одержать по $100 тисяч

Сім`ї загиблих у результаті теракту в московському аеропорту «Домодєдово» одержать 3 млн. рублів (близько 100 тис. доларів) компенсації, тяжко поранені – 1,9 млн. рублів (близько 63 тис. доларів), легко поранені - 1,2 млн. рублів (близько 40 тис. доларів).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні на засіданні президії уряду РФ заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Сім`ї загиблих у цілому одержать по 3 млн. руб. з федерального і з регіональних бюджетів. Люди, які зазнали в результаті поранення тяжку і середню втрату здоров`я, одержать 1 млн. 900 тис. руб. І ті, хто одержав легкі поранення, одержать по 1 млн. 200 тис. руб.», - сказав В.ПУТІН.

Він також відзначив, що родичі потерпілих повинні одержувати всю необхідну інформацію.

Російський прем`єр запевнив, що скоєний в «Домодєдово» «злочин буде розкрито і відплата неминуча».

У свою чергу, глава Мінздоровсоцрозвитку Росії Тетяна ГОЛІКОВА повідомила, що в результаті теракту госпіталізовано 110 чоловік.

«Ситуація з дуже тяжкими і тяжкими змінюється. На даний момент часу у нас сім чоловік дуже тяжких, 40 тяжких, 49 чоловік перебувають в стані середньої тяжкості та 14 чоловік у задовільному стані», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня о 16.32 за московським часом в аеропорту «Домодєдово» (Москва) прогримів вибух. За останніми даними, в результаті вибуху загинули 35 чоловік, 168 чоловік були поранені.

В результаті теракту загинула громадянка України, український драматург Ганна МАШУТІНА (творчий псевдонім – ЯБЛОНСЬКА).

За попередніми даними, вибух здійснив терорист-смертник.