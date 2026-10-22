Коли запрацює станція метро 'Чернігівська': у КМДА дали відповідь

На станції тривають відновлювальні роботи.

Від завтра, 23 жовтня, на станції метро "Чернігівська" у Києві, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, відновить роботу вестибюль № 1 (з виходом у напрямку станції "Дарниця"). Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27.

Водночас вестибюль № 2, у напрямку ст. м. "Лісова", наразі лишається зачиненим для пасажирів.

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Т.в.о. голови КМВА Андрій Ткачов в ефірі телемарафону зазначив, що рух червоною гілкою метро повністю відновлено, але через станцію метро "Чернігівська" потяги проходять без зупинки.

"Там продовжуються відновлювальні роботи. За нашими прогнозами, до кінця тижня ми плануємо запустити її вже на вхід", - сказав він.

Пошкодження станції метро "Чернігівська" - що відомо

Під час масованої російської атаки вночі 19 жовтня у Києві було пошкоджено наземну станцію "Чернігівська" червоної гілки метрополітену. Будівля станції зазнала значних ушкоджень в результаті російського обстрілу.

Ввечері 19 жовтня рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" червоної гілки київського метрополітену було відновлено у звичайному режимі, з курсуванням поїздів без зупинки на станції "Чернігівська". До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 70 фахівців.

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