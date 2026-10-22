Прямий потяг Берлін-Париж відновлять після піврічної перерви, - Deutsche Bahn

Квитки можна придбати від 99,99 євро в один бік.

Потяги між Берліном та Парижем мають знову курсувати без перерв не пізніше середини грудня. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

"Точну дату можна буде назвати лише після завершення необхідних випробувань", – заявили в Deutsche Bahn.

Сполучення було перервано з літа через технічні проблеми. Тому всім, хто бажав подорожувати між двома столицями поїздом Intercity Express (ICE), довелося робити пересадку у Франкфурті-на-Майні або Мангаймі. Невдовзі стало зрозуміло, що причиною була технологія керування поїздами в серії ICE 407. Зокрема, це стосувалося конкретної версії Європейської системи керування поїздами (ETCS), яка використовується Siemens Velaro D. Виявилось, що ця технологія не така загальноєвропейська, як здається: існує близько 80 варіантів по всьому Європейському Союзі, і лише в одній Німеччині їх п'ять версій.

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Експерти заявили, що основна увага була зосереджена на бортових пристроях системи ETCS від французького виробника Alstom, виникли проблеми з сертифікацією, і TÜV Rheinland виявив формальні помилки. Європейське залізничне агентство (ERA) згодом відкрило офіційну справу, хоча не було жодних доказів дефектів якості чи недоліків, пов'язаних з безпекою.

Новий розклад, який попередньо набуває чинності 13 грудня, вже включає відновлене сполучення. Згідно з розкладом, поїзд відправляється з Берліна близько 7:00 ранку та прибуває на паризький Східний вокзал о 14:50. По дорозі він робить зупинки в Галле-ан-дер-Заале, Ерфурті та Страсбурзі.

Після цієї дати щодня з Берліна до Парижа та з Парижа до Берліна курсуватиме один Intercity Express (ICE). Квитки можна придбати від 99,99 євро в один бік.

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Як повідомляв УНІАН, у Південно-Африканській Республіці на маршрут вийшов вантажний поїзд, що розтягнувся на кілька кілометрів і претендує на статус найдовшого в історії. Склад здолав відстань у 861 кілометр, а його довжина перевершила рекорд, який тримався ще з 2001 року. Рекордний поїзд сформувала залізнична компанія Transnet Freight Rail (TFR). До рудовоза зчепили 696 вагонів, а загальна довжина сягнула 7,6 км. Склад вирушив із порту Салданья й прибув до так званої петлі 18 у Північно-Капській провінції.

Як відомо, дотепер рекорд Гіннеса належав австралійській компанії BHP Iron Ore. У червні 2001 року її потяг із 682 вагонів завдовжки 7 км 353 м віз руду до Порт-Гедленда. Відтак південноафриканці випередили конкурентів на 14 вагонів, або приблизно на 247 метрів. Утім, незалежного підтвердження нового досягнення наразі не було.

Рухати такого велетня довелося водночас кільком локомотивам. Зазначається, що електровози серії 15E та тепловози серії 43DE розподілили на початку, всередині та наприкінці поїзда. Вони діяли злагоджено завдяки системі розподіленої тяги з радіокеруванням, яка рівномірно дозує зусилля під час розгону й гальмування, запобігаючи ривкам уздовж усього складу.

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