Експерти назвали 7 популярних місць у світі, куди не варто їхати цієї зими

Десь проблема полягає в натовпах, а десь – у цінах та поганій погоді.

Хоча на календарі ще жовтень, багато туристів уже активно планують, куди поїхати у відпустку цієї зими.

Тим часом експерти туристичного порталу Travel Off Path застерігають туристів від відвідування низки популярних напрямків у зимовий період.

"Зимові канікули у багатьох асоціюються із затишним відпочинком, святковими ярмарками чи теплими пляжами, де можна сховатися від холоду. Але давайте будемо чесними: розрив між картинкою в соціальних мережах і реальністю може бути величезним – особливо цієї зими", – попереджають експерти.

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При цьому автори матеріалу підкреслюють, що вони зовсім не закликають туристів повністю відмовитися від відвідування цих місць, вони лише радять ретельніше обирати пору року, коли туди краще їхати.

7 популярних місць у світі, куди не варто їхати цієї зими

У соціальних мережах це місце подається як тихе засніжене казкове селище. Але насправді місце настільки переповнене туристами, які буквально борються за право зробити селфі в одній і тій самій точці, що місцева влада навіть встановила дерев'яні огорожі – щоб перекрити огляд і хоч якось обмежити потік людей. Взимку ж тут доводиться мерзнути, ковзати по льоду й пробиватися ліктями крізь натовп, щоб просто прогулятися головною вулицею.

Як альтернативу туристам радять розглянути французьке місто Кольмар, де на них чекає та сама казкова атмосфера: чудово збережені фахверкові будинки та першокласні зимові ярмарки, але при цьому – набагато розвиненіша інфраструктура, що дозволяє справлятися з напливом туристів. Тут у вас буде достатньо простору, щоб вільно дихати й спокійно насолоджуватися глінтвейном.

2. Нассау, Багамські острови

Експерти пояснюють, що мандрівники часто бронюють поїздки до Нассау на січень, очікуючи екваторіальної спеки. Однак насправді Багами розташовані прямо біля узбережжя Флориди, а тому, коли холодні фронти проходять через Сполучені Штати, Нассау сильно страждає. Нерідко трапляються вітряні дні з температурою близько +18°C, коли океан занадто холодний для купання. А ще не варто забувати, що щодня там швартуються п'ять мегакруїзних лайнерів, які створюють на острові великі натовпи.

Натомість туристам пропонують звернути увагу на Арубу або Кюрасао. Оскільки ці острови розташовані далеко на півдні, неподалік від узбережжя Південної Америки, вони перебувають у безпеці за межами зимових холодних фронтів, гарантуючи туристам спекотні пляжні дні.

3. Кіото, Японія

У 2026 році Японія переживає справжній туристичний бум. Взимку натовпи туристів у Кіото нікуди не діваються, але при цьому там ще й панує сира холодна погода. Проблема надмірного напливу відвідувачів стала настільки гострою, що міська влада навіть почала вводити обмеження для туристів.

Як альтернативу експерти радять звернути увагу на японське місто Канадзава, яке часто називають "маленьким Кіото": тут є такі самі традиційні самурайські квартали та красиві зимові снігопади, але без задушливих натовпів і будь-яких заборон для туристів.

4. Аспен, Колорадо, США

Катання на лижах завжди було дорогим, але в Аспені це остаточно перейшло всі межі абсурду. Вартість скі-пасів часто сягає 300 доларів на день, прості курортні бургери коштують 50 доларів, а вся інфраструктура заброньована – це вже не відпочинок для звичайних мандрівників. Це суто спосіб продемонструвати своє багатство, а саме задоволення від катання на лижах затьмарюється величезним стресом через високу ціну.

Натомість туристам радять звернути увагу на Ревелсток у Канаді або Паудер-Маунтін у Юті. Обидва курорти пропонують умови для катання на лижах світового класу та автентичну, невибагливу гірську атмосферу за значно нижчу ціну.

Взимку в Амстердамі дуже темно, вітряно, а дощ часто йде майже горизонтально. Але головна проблема – в атмосфері. Місто активно проводить кампанії під гаслом "Тримайтеся подалі", спрямовані проти туристів, які створюють незручності. На тлі цього туристичний податок у місцевих готелях зріс до 12,5% – це найвищий показник серед усіх європейських міст. По суті, ви переплачуєте за поїздку до холодного міста, яке відкрито заявляє, що не хоче бачити у себе стільки туристів.

Як альтернативу туристам радять вирушити до австрійської столиці Відня, де зимова атмосфера розкривається у всій красі: на вас чекають чудові різдвяні ярмарки, велична архітектура та неймовірно гостинна атмосфера, яка ідеально підходить для цієї пори року.

6. Кі-Вест, Флорида, США

Експерти констатують, що цей колись незвичайний, тихий притулок для творчих людей на відлюдді тепер перетворився на комерціалізовану пастку для туристів з круїзних лайнерів. Взимку ціни на готелі тут злітають до 500 доларів і вище за ніч – і це за найпростіші номери. Пляжі тут, у кращому разі, посередні, а на головній вулиці – не проштовхнутися.

Як альтернативу туристам радять розглянути острів Анна-Марія у Флориді. Там збереглася та сама старомодна, неспішна атмосфера: прекрасні пляжі, жодних висотних будівель і справжній спокій. І тут, як і раніше, можна скуштувати свіжі місцеві морепродукти, не витрачаючи час на нескінченні черги.

7. Банф, Канада

У соціальних мережах зимовий Банф рекламують як затишну казку з яскраво-бірюзовими озерами. Але насправді ці знамениті блакитні озера повністю замерзають і вкриваються багатометровим шаром білого снігу, а температура регулярно опускається до -29°C. Якщо ви не є завзятим любителем зимових видів спорту, належним чином екіпірованим для виживання в арктичних умовах, прогулянка містом або спроба оглянути визначні пам'ятки стануть справжнім тортурами.

Натомість туристам радять звернути увагу на Вайтфіш в американському штаті Монтана. Він пропонує точно таку саму епічну, засніжену естетику Скелястих гір прямо на краю Національного парку Глейшер. Центр міста має автентичну, невибагливу атмосферу гірськолижного містечка із затишними барами та чудовою пішохідною доступністю, без екстремальних канадських арктичних вітрів і задушливих натовпів.

Куди поїхати взимку

Як повідомляв УНІАН.Туризм, експерти видання The Times назвали найкращі напрямки для відпустки, де тепло протягом усього року.

У свою чергу експерти туристичного порталу Europe's Best Destinations визначили найкращі різдвяні ярмарки Європи, які варто відвідати цієї зими.

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