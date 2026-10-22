Низка магазинів відомих мереж зупинили роботу у Києві через російську атаку

Унаслідок російської атаки повністю вигорів магазин данської мережі JYSK.

Унаслідок російського удару по Києву 22 жовтня зупинили роботу низка магазинів відомих мереж. Серед них – магазин данської JYSK, про що повідомила сама компанія.

"На жаль, сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Києва було знищено ще один магазин JYSK – на Почайні. Магазин вигорів до тла", – написав у LinkedIn директор JYSK в Україні Євген Іваниця.

Менеджер додав, що постраждалих серед працівників і відвідувачів магазину немає, а усі клієнтські замовлення доставлять у запланованому порядку. Іваниця зазначив, що співробітники зможуть продовжити роботу в інших магазинах мережі.

Відео дня

Однією з цілей удару 22 жовтня став торговельний центр "Епіцентр" у районі Почайної. На оприлюднених у мережі фото та відео видно, що будівлю торговельного центру повністю зруйновано.

Повідомлялося також про пошкодження торговельного комплексу Retail Park Почайна, розташованого поруч зі зруйнованим "Епіцентром", та про незначні руйнування магазину Auchan Почайна.

Як повідомили у спортивній компанії Decathlon, її магазин теж призупиняє роботу через атаку.

"В ніч з 21.10 на 22.10 внаслідок балістичного удару постраждав наш магазин Decathlon Почайна. З міркувань безпеки та для проведення відновлювальних робіт магазин тимчасово не працює", – зазначила мережа у Facebook.

Всі онлайн-замовлення Decathlon обробляли та відправляли саме з магазину на Почайній. Через його закриття компанія наразі не має змоги зв’язатися з покупцями, які оформили замовлення 21 жовтня.

Нова російська атака – головне

Як повідомив президент Володимир Зеленський, в ніч проти 22 жовтня російські війська здійснили три хвилі балістичних ракетних ударів по Києву. Загалом по столиці випустили 21 ракету.

За словами глави держави, унаслідок атаки поранення дістали 34 людини, серед них п’ятеро дітей. Ще двоє людей загинули. Загалом цієї ночі під російськими ударами опинилися 12 областей України.

Унаслідок російської атаки зазнали пошкоджень інфраструктура метрополітену на Південному мосту, через що виник транспортний колапс.

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