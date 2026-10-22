Зеленський спростував вигадку Трампа щодо поразки РФ під Києвом

Росіяни неправильно порахували необхідну їм кількість людей, заявив президент.

На початку повномасштабного вторгнення росіянам не вдалося захопити Київ через запеклий опір українців, а не через міфічну помилку російського генерала, про яку полюбляє розповідати Дональд Трамп. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтервʼю The Diary Of A CEO.

Він зауважив, що початково росіянам вдалося досягнути значних результатів на півночі України, зокрема неподалік столиці, через те, що основні сили ЗСУ знаходилися на сході.

"Вони тримали там найсильніше угруповування росіян. І ніхто не очікував, що вони підуть з Білорусі на столицю. І тому тут (у Києві, – УНІАН) в нас не було сильних частин. Уявіть, йде 200 тисяч людей, а вам треба захистити. Вам треба армія, яка сьогодні є – 800 тисяч. У чому була головна проблема росіян, коли вони не змогли захопити нашу столицю. Ми тримали і знищували їх, тому що їм не вистачило військ, аби тримати окуповані території. Ми їх били, вони відходили. Тому ми відбили повністю цей напрямок, Київську, Чернігівську області. Їм просто не вистачило військ", – сказав Зеленський.

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Він додав, що росіянам фактично вдалося дійти до Києва та оточити столицю. Також вони захопили низку міст дорогою.

Зеленський також прокоментував вигадку Дональда Трампа про те, що Росія не змогла захопити Київ буцімто лише через те, що якийсь російський генерал наказав танкам наступати через поле, і бронетехніка загрузла в багнюці.

"Я не знаю, про що каже президент Трамп. Стільки техніки, скільки вони втратили біля Києва – горили сотні машин. Вони просто заблокували нас, а ми почали їх бити, вони не знали, що робити. Їхня техніка деяка проривалася в Київ, прямо в столицю, бронемашини їздили по вулицях, а люди все це палили. І особливо вони були здивовані, коли вони їхали вулицями, а люди все це палили. Питання не в тому, що якийсь генерал був дурак. Я вважаю, що той, хто віддав наказ – не зовсім розумів, що відбувається. Їм потрібно було близько 300 тисяч – 400 тисяч військових, щоб узяти Київ. Їм було потрібно вдвічі більше людей", – пояснив президент.

Що цьому передувало

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російські окупанти нібито могли захопити українську столицю за кілька годин, якби не помилка одного генерала та негода. За його словами, російський генерал нібито вирішив звернути з бетонної траси на сільськогосподарські угіддя, через що бронетехніка загрузла в багнюці і РФ не вдалося захопити українську столицю.

Зауважимо, що останнім часом американський президент посилив критику в бік України та почав висловлювати більше оптимізму в бік РФ. Зокрема американський президент заявив про те, що Росія нібито "не проявила навіть близько того, на що були здатна" у війні проти України.

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