Трамп попросив Маска скасувати обмеження Starlink для українських військових, - WSJ

Незабаром після дзвінка військова версія Starlink (Starshield) почала працювати практично в звичайному режимі.

Президент США Дональд Трамп особисто зателефонував бізнесмену Ілону Маску і попросив його зняти обмеження на використання Starlink для України. Про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомили американські та українські офіційні особи, у четвер, незабаром після їхньої розмови, система Starshield працювала в більш-менш нормальному режимі.

Деякі українські чиновники стверджують, що система не була відновлена до повної працездатності, але працювала на вищих швидкостях, ніж за раніше введених обмежень.

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За словами джерел, Трамп розповів Маску, що був розчарований тим, що швидкість системи, як і раніше, обмежена приблизно 160 кілометрами на годину.

За словами офіційних осіб, цього тижня Трамп заявив своїм помічникам і союзникам, що хоче скасувати уповільнення роботи Starlink.

"Зняття обмеження значно розширить ударні можливості України та дозволить їй наростити розгортання перехоплювачів реактивних дронів", - заявив військовий експерт Майкл Кофман.

За його даними, українські підрозділи повідомили, що попередні випробування показують: система тепер працює стабільніше.

Обмеження Starlink для України

Раніше головний кореспондент з питань України в The Economist Олівер Керролл повідомив, що обмеження на швидкість роботи системи Starlink на фронті в Україні були зняті.

Однак, як заявив президент України Володимир Зеленський перед зустріччю з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, повна швидкість підключення до Starlink для України поки що не відновлена.

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