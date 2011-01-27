Генпрокуратура завершила слідство у справі Луценка

26 січня Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у скоєнні злочинів за трьома епізодами.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Ігор ФОМІН.

“Усе було зроблено вчора, і вони про це обголосили”, - сказав він, зауваживши, що третя кримінальна справа об’єднана в одне провадження з двома попередніми, які також раніше були об’єднані між собою.

За словами І.ФОМІНА, сьогодні він їде до Генпрокуратури для того, щоб отримати “хоч якісь документи, які нададуть можливість розпочати ознайомлення з матеріалами об’єднаної справи”.