Пукшин: громадяни Станік і Пшеничний не мають відношення до КС

Донецький апеляційний адміністративний суд зупинив виконання судової ухвали Кіровського районного суду міста стосовно указів Президента про звільнення суддів Конституційного Суду України Сюзани СТАНІК і Валерія ПШЕНИЧНОГО.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

Він розцінив як незаконну ухвалу судді Кіровського районного суду Донецька Івана ПОДОЛЯНЧУКА щодо зупинення дії Указів Президента про звільнення суддів Конституційного Суду В.ПШЕНИЧНОГО та С.СТАНІК (відповідний позов подав народний депутат від Партії регіонів Олександр ЗАЦ).

І.ПУКШИН повідомив, що сьогодні Донецький апеляційний адміністративний суд зупинив виконання судової ухвали Кіровського райсуду, «судячи з усього, усвідомивши очевидну юридичну вразливість такого вердикту». І.ПУКШИН особливо наголосив, що громадяни В.ПШЕНИЧНИЙ і С.СТАНІК вже не мають ніякого службового відношення до Конституційного Суду, не можуть називатися його суддями і приймати будь-які рішення у рамках повноважень КС. «Екс-судді повинні пам’ятати, що продовжуючи видавати себе за людей в червоних мантіях, вони наражаються на кримінальну відповідальність», - підкреслив І.ПУКШИН.

Заступник керівника президентського Секретаріату роз’яснив, що позивач, депутат О.ЗАЦ оскаржував не звільнення суддів КС, а видання Президентом Указів щодо В.ПШЕНИЧНОГО і С.СТАНІК. За цієї обставини, згідно з Кодексом адміністративного судочинства, суд не вправі зупиняти дію Указів.

Також І.ПУКШИН вказав на те, що адмінсуди можуть розглядати справи з оскарження дій суб’єкта владних повноважень за місцем проживання позивача тільки тоді, коли такі дії (у даному випадку – видання Президентом Указів про звільнення двох суддів КС) стосуються інтересів конкретної особи. «Можливо, пан ПШЕНИЧНИЙ і пані СТАНІК настільки близькі до народного депутата-«регіонала» ЗАЦА, що припинення їхніх повноважень у Конституційному Суді болісно зачепило приватні інтереси парламентарія. Однак у будь-якому випадку така справа мала б розглядатися за місцем проживання відповідача – Президента України, тобто в Києві, а не в столиці шахтарського краю», – відзначив заступник керівника Секретаріату.

За словами І.ПУКШИНА, існує ще кілька юридичних невідповідностей, які вказують на незаконність ухвали судді І.ПОДОЛЯНЧУКА. Секретаріат Президента офіційно звернувся до Генеральної прокуратури з пропозицією перевірити, чи не містить ухвала Кіровського райсуду Донецька ознак злочину, який у Кримінальному кодексі визначений як «прийняття завідомо неправосудного рішення». На переконання І.ПУКШИНА, якщо Генпрокуратура зробить правовий висновок про те, що судовий вердикт щодо Указів Президента був прийнятий з порушенням закону, суддя має понести передбачене законодавством покарання.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзану СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

15 травня І.ПУКШИН підтвердив агентству наявність судової постанови, якою була припинена дія указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО, наголосивши при цьому на незаконності даного рішення.

В той же час він висловив сподівання, що суд сам скасує свою ухвалу. “Служба Секретаріату Президента, яка представляє Президента в судах, вже подала клопотання, щоб суд сам скасував зазначену ухвалу, оскільки вона є незаконною”, - зокрема сказав І.ПУКШИН.