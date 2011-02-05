Литвин і Народна партія владі більше не потрібні?

У Народній партії вважають, що “регіонали” намагаються звільнити місця в уряді для своїх представників.

Як пише «Дзеркало тижня. Україна», про це виданню у п`ятницю заявило джерело у фракції Народної партії.

„За заявою депутата від Партії регіонів Василя ХАРИ з приводу звільнення Василя НАДРАГИ стоїть бажання позбутися делегованих від Блоку Литвина до Кабінету міністрів представників“, - сказав співрозмовник видання.

„Почнемо з того, що НАДРАГА не має ніякого відношення до підготовки проекту пенсійної реформи. Він навіть не входить до робочої групи, яку очолює віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО“, - підкреслило джерело.

Він нагадав, що „литвинівці“ вже позбулися двох міністерських портфелів: НАДРАГА, який очолював Міністерство праці та соціальної політики, став заступником міністра соціальної політики, а Костянтин ЄФИМЕНКО, який очолював Міністерство транспорту і зв`язку, став заступником міністра інфраструктури.

На думку члена фракції Народної партії, у даний час Партія регіонів намагається звільнити посади для своїх. „Тому що, після того як зміни до Конституції в частині виборів набрали 310 голосів, колишні соратники стали не потрібні“, - сказав він.

«Більше того, я не виключаю атаки на самого Володимира ЛИТВИНА, якщо посада голови Верховної Ради теж сподобалася комусь із „регіоналів“, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, парламентський комітет з питань соціальної політики та праці, який очолює депутат від Партії регіонів Василь ХАРА, пропонує ВР відхилити проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», поданий Кабінетом міністрів України. Комітет також пропонує внести пропозиції щодо кадрових змін у Міністерстві соціальної політики, зокрема, розглянути питання про відповідність займаній посаді першого заступника міністра соціальної політики В.НАДРАГИ.