Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ініціює розробку і прийняття Чорнобильського кодексу.

Про це він заявив на прес-конференції у Новоград-Волинському під час робочої поїздки по Житомирській області, коментуючи на прохання УНІАН ситуацію зі значною заборгованістю держави перед чорнобильцями.

За словами голови ВР, це питання неефективно вирішується на урядовому рівні з 1996 року. "Давайте почнемо з того, що з 1996 року рішенням багатьох Кабінетів міністрів регулюються виплати чорнобильцям. Не від мінімальної зарплати, а просто встановлюють абсолютну суму, яку є економічна можливість виплатити, однак це явно недостатньо", - наголосив В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що це - лише перша проблема. "Друга - це заплутаність нашого законодавства, яке не відповідає тим реаліям, які відбуваються. Якщо говорити про доцільність перегляду на державному рівні статусу зон радіоактивного забруднення, то тут треба провести опитування тих людей, які проживають на територіях, що вважаються забрудненими, для того, щоб була можливість розвивати ці райони, бо там – не життя, а резервація. Давайте називати речі своїми іменами", - додав голова ВР.

На переконання В.ЛИТВИНА, «українці як скромні люди перестали нагадувати світовому співтовариству про його зобов’язання перед Україною щодо Чорнобиля». «Натомість аварія на ЧАЕС - це не тільки житомирське лихо, це планетарне лихо. Коли рахували кошти, які були затрачені на ліквідацію аварії і на реалізацію рішень після аварії, то на момент закриття станції ця сума складала 100 млрд. доларів. Але тоді був ще СРСР, і цю проблему вирішував, по суті, весь світ, а зараз вирішення цієї проблеми переклали на плечі наших громадян», - сказав спікер.

За словами В.ЛИТВИНА, українські політики мають думати над тим, як потрібно використати чорнобильські території.

Він також наголосив, що громадськості слід більш наполегливо говорити про те, що на ЧАЕС мають працювати не лише лабораторії. «Я думаю, що ніхто з нас не буде спокійно спати і сьогодні, і завтра, якщо не буде вийнято з-під реактора те, що залишилось там від ядерного палива. Можна будувати нові саркофаги, однак не слід забувати про те, як захистити воду. Це дуже важливе питання»,- переконаний В.ЛИТВИН.

«На 1 млрд. 200 млн. грн. знаходиться чорнобильських позовів у судах різних рівнів», - додав голова Верховної Ради. «Нам в Україні терміново потрібно прийняти для врегулювання усіх цих проблемних питань Чорнобильський кодекс», - заявив він.