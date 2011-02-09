Азаров обіцяє студентам тринадцяту стипендію

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про підвищення протягом 2011 року стипендій для студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

Він повідомив, що зараз відбувається процес підвищення стипендій учням професійно-технічних училищ і студентам вищих навчальних закладів, зокрема учням ПТУ стипендія буде підвищена до 280 грн., а за рік надбавка до стипендії становитиме 300 грн.

«Тобто виходить така собі тринадцята стипендія з аналогією з тринадцятою зарплатою. Підвищення відбувається для всіх студентів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зауважив, що для студентів вишів І та ІІ рівнів акредитації стипендія підвищиться до 560 грн. і за рік становитиме додатково близько 600 грн. Для студентів вишів ІІІ та ІV рівнів акредитації стипендія підвищиться до 742 грн., а надбавка за рік - близько 800 грн.

Крім того, за словами прем’єр-міністра, зросте стипендія для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, для учнів ПТУ цієї категорії стипендія підвищиться до 766 грн., а для студентів вишів - до 1450 грн.