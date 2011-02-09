Азаров вирішив, що супермаркети хочуть кудись нас повернути

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає неприпустимим обмеження товарів для продажу «в одні руки» в роздрібній торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

М.АЗАРОВ відзначив, що в деяких торгових мережах ціни на гречку вже знизилися. Проте цього тижня в деяких супермаркетах виникала неприпустима ситуація, коли покупцям обмежували обсяг продажу гречки.

«Цього тижня ми зіткнулися з абсурдною ситуацією, коли в столичних супермаркетах почали обмежувати обсяг товарів, які може придбати один покупець. Пригадайте, з якого далекого минулого ця норма – «в одні руки». Куди організатори цієї акції хочуть повернути наше суспільство?», - запитав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ні підвищення цін, ні обмеження продажу таких товарів, як крупи, олія, абсолютно нічим не виправдані.

«Я повторюю, у нас достатньо запасів, щоб ці заходи виключити з нашого арсеналу», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з цим, він зажадав від Держінспекції з контролю за цінами, податкової служби, служби захисту прав споживачів використовувати всі можливості й об`єктивно розібратися в ситуації, і вжити необхідних заходів для захисту споживачів від недобросовісних торговців.

Нагадаємо, що на 27 січня 2011 р. у торгових мережах Києва вартість кілограма фасованої гречки коливалася від 18 грн. (як правило, продукція "власних торгових марок") до 23-26 грн. у виробників гречаної крупи.

На 20 січня вартість 1 кг фасованої гречки коливалася від 18 до 20 грн., 1 кг вагової - 15,50 - 16 грн.

У грудні 2010 року 1 кг фасованої гречки коштував близько 13 грн., вагової - 10-11 грн.

5 лютого ц.р. агентству УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на першого заступника міністра Миколи БЕЗУГЛОГО, що роздрібна ціна на гречану крупу на продовольчому ринку стабілізована і не перевищуватиме 14 гривень за кілограм.

Він відзначив, що стабілізувати ціну вдалося завдяки діям уряду, і процес формування ціни на цей продукт перебуватиме під контролем.

«Хочу запевгити, що після втручання уряду в ситуацію на продовольчому ринку ціна на гречку не перевищуватиме 14 гривень за кілограм», – сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

Він також відзначив, що, враховуючи процедуру формування ціни, в роздрібній торгівлі гречана крупа має коштувати близько 12 гривень.

За його словами, різке подорожчання гречки спричинила ситуація на зовнішніх ринках, зокрема, неврожай цієї культури в сусідніх країнах, населення яких найбільше споживає гречану крупу. Цією ситуацією, відзначив заступник міністра, скористалися бізнесмени та істотно підвищили ціну.

«Після того, як ми з`ясували, що причиною зростання не є дефіцит цього продукту в нашій державі, а частина переробників просто вирішили одержати надприбутки, ми провели з ними переговори і досягли домовленості, що ціна гречки не повинна перевищувати 14 гривень за кілограм. Ця ціна має задовольнити всіх», – сказав заступник міністра.