Від Януковича вимагатимуть негайних перевиборів мера Києва

Київ перетворюється на депресивне місто, поки Партія регіонів і мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “граються у взаємний шантаж”.

Про це заявив лідер громадського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК, повідомляє його прес-служба.

«Поява ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Україні говорить те, що взаємний шантаж між Партією регіонів і «мером всіх киян» досяг апогею. З одного боку, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ загрожує «регіоналам» відставкою і перевиборами, з іншого - ПР погрожує йому «тюрмою», а тепер ще й законопроектом Кабміну, в якому виключений пункт про обов`язкові перевибори мера у разі його відставки, підтриманої 2/3 (складу) Київради», - зазначив З.ШКІРЯК.

На його думку, сьогодні вже неважливо, де знаходиться Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Я думаю, що персона ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вже мало кого цікавить. Скоріше, це ностальгія і бажання ще разок подивитися на епатажного мера, не більше. Сьогодні важливе питання, що буде зі столицею і хто повинен відповісти за те, що з процвітаючого мегаполісу за останні роки розкрадений Київ став розмінною монетою в інтригах горе-політиків», - підкреслив З.ШКІРЯК.

Він наголосив, що кияни позбавлені можливості впливати на процеси, які відбуваються у столиці.

“З одного боку, містом править «намісник», повністю керований Банковою, з іншого - є мер, який ігнорує свої обов`язки. Є ще Київрада, яка стала «кишеньковим» органом “регіоналів” і повністю усунулася від захисту інтересів киян», - заявив З.ШКІРЯК.

Він упевнений, що єдиним виходом з політичної колізії, створеної в Києві, є дострокові вибори мера і Київради. Інакше, застерігає лідер ГО «Новий Київ», на столицю чекає хронічна криза влади, а після неї станеться соціально-економічний вибух.

«Наслідки політичної боротьби в Києві мешканці столиці відчувають вже сьогодні: підвищуються тарифи на ЖКГ, щодня зростають ціни на продукти харчування, бензин і т.д. Зростає вартість проїзду в транспорті, збільшилося число безробітних, купівельна спроможність населення досягла критично низького рівня. Поки йде війна за владу, Київ поступово перетворюється в депресивне місто», - впевнений З.ШКІРЯК.

За його словами, згідно з нормами Конституції, вибори мера столиці і депутатів Київради мають відбутися одночасно - у травні 2012 року.

“Всі недавні заяви Мін`юсту про можливе продовження повноважень Київради і мера до 2014 року - це свідома маніпуляція громадською думкою», - заявив лідер «Нового Києва».

З.ШКІРЯК висловив побоювання, що навіть півтора року життя “в умовах триваючого тотального «дерибану» столичних активів, за абсолютно мізерного бюджету, Київ до 2012 року може перетворитися на «багатоповерхову пустелю».

У зв`язку з цим, за його словами, ГО «Новий Київ» вимагатиме від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Верховної Ради негайно провести перевибори мера Києва і Київради.