Кравченко: комуністи ще не вичерпали всі можливості

Народний депутат, перший секретар Донецького обкому Комуністичної партії України Микола КРАВЧЕНКО стверджує, що комуністи будуть у складі парламентської більшості, поки не вирішать мовне питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку.

За словами М.КРАВЧЕНКА, КПУ увійшла до коаліції, щоб не допустити приходу до влади правих політичних сил.

«Ми - не політичні авантюристи, ми чітко розуміємо, що союз цей ситуативно-тимчасовий. І ми чітко позначили, чому ми прийшли в більшість, ми переслідували одне завдання – усунення націоналістів від влади. Інакше ця ніша була б зайнята або «Свободою», або ще кимсь», - заявив М.КРАВЧЕНКО.

При цьому він додав, що на пленумі КПУ було вирішено, що партія має залишатися в більшості для досягнення своєї мети.

«Ми чітко позначили коло питань, які ми хочемо вирішити через більшість. Ми ніколи не говорили про те, що ми голосуватимемо за все поспіль. І за жоден законопроект без детального опрацьовування - чи не шкодить він нашим програмним та ідеологічним установкам - ми не голосували. Для них (для Партії регіонів) не було несподіванкою, що за їх кодекси ми голосувати не будемо», - сказав народний депутат.

М.КРАВЧЕНКО зазначив, що комуністи ще не вичерпали всі можливості вплинути на ситуацію в країні, перебуваючи в більшості.

«У нас є ще можливість добитися вирішення мовної проблеми. Нас турбує, що не такі рішучі дії у відносинах з Росією. Зараз йде період розгойдування: то до Заходу, то до Євросоюзу, то зондування щодо Китаю», - сказав народний депутат.