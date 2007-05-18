Члени робочої групи не домовились про дату виборів

Повідомила Тимошенко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що члени робочої групи не досягнули жодних домовленостей щодо дати дострокових парламентських виборів. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам у Секретаріаті Президента, де проходить засідання робочої групи з підготовки виборів. «Жодний домовленостей щодо конкретної дати виборів робоча група не досягла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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