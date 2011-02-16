У Верховній Раді створили нову групу
10:32, 16 лютого 2011Політика
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Увійшли 20 народних депутатів
|Ігор РИБАКОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова ВР Володимир ЛИТВИН.
Він зазначив, що до складу групи увійшли 20 народних депутатів.
Головою групи обрано депутата Ігоря РИБАКОВА, а заступником – Володимира КАПЛІЄНКА.
Спікер також повідомив, що до складу цієї групи увійшли також народні депутати Валерій КАМЧАТНИЙ, Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО, Олександр БУДЖЕРАК, Олександр БОБИЛЬОВ, Арнольд РАДОВЕЦЬ, Євген КОНСТАНТИНОВ, Іван СІДЕЛЬНИК, Петро ГАСЮК, Геннадій ЗАДИРКО, Тарас ЧОРНОВІЛ, Віталій КУРИЛО, Іван ДЕНЬКОВИЧ, Юрій КРУК, Валерій ГАЦЬКО, Микола ТРАЙДУК, Олег ГЕЙМАН, Павло МОВЧАН, Іван ПЛЮЩ.
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