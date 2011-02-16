Корнійчук за гратами схуд на 12 кілограмів

Екс-заступник міністра юстиції Євген Корнійчук вже перебуває вдома. Про це в коментарі Gazeta.ua сказав його адвокат Ігор Фомін. За його словами, Корнійчук вже вчора був з родиною.

"Він за цей час дуже сильно схуд – кілограм на 12", - зазначив адвокат.

Фомін зауважив, що поки невідомо, коли відбудеться суд над Корнійчуком.

"Треба дивитися позитивно на ці речі. Ми написали клопотання відносно закриття цієї справи. Бо вважаємо, що в його діях немає ознак злочину. Думати про суд зараз не маємо ніякого бажання", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Корнійчуку змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд.

24 грудня 2010 року Генеральна прокуратура України затримала Корнійчука, який раніше очолював фінансову практику фірми "Магістр & Партнери".

30 грудня Печерський районний суд обрав Корнійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці. Після цього він був переведений до Київського слідчого ізолятору.

За інформацією адвоката, Корнійчука звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу - 365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) та 366 (службова підробка).