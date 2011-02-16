Чи бути пам'ятнику Мазепі у Полтаві?

Політична партія «Наша Україна» закликає українців підписати відкритий лист до громади та до влади міста Полтави з приводу встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі.

Текст листа розміщено на офіційному сайті партії.

«Ми звертаємося до української інтелігенції, до всіх українських патріотів, де б вони не народилися і не жили, - не бути байдужими манкуртами і підтримати ініціативу встановлення пам’ятника національному героєві України, рівному за своїм значенням Джорджу Вашингтону, Симону Болівару чи Богданові Хмельницькому», - зазначають у партії.

У листі наголошується на важливій ролі І.Мазепи в боротьбі за українську незалежність. Автори листа переконані, що українці не мають жодних підстав вважати зрадником державного діяча, який намагався звільнити свій народ від соціального і національного поневолення.

«В історії багатьох народів лідери, що відважилися на такий крок, є найшанованішими національними героями. Їхніми іменами названі міста-столиці, навіть самі держави: Джордж Вашингтон, перший президент Сполучених Штатів Америки, який «зрадив» Велику Британію, очоливши армію колоністів у війні за незалежність у Північній Америці; Симон Болівар, керівник боротьби народів Південної Америки (Венесуели, Колумбії, Перу) за незалежність від іспанського панування. Зрештою, і Богдан Хмельницький, який очолив Визвольну війну українського народу 1648-1654 років, теж «зрадив» Річ Посполиту...», - зазначають у «Нашій Україні».

«Переконані, що Іван Степанович Мазепа – справжній, а не спотворений імперською історією образ, – впливовий політик, військовий стратег, справжній борець за свободу української нації – заслуговує на увічнення його пам’яті саме у Полтаві. Цим самим ми доведемо, що не є манкуртами і чужинцями для цієї країни, доведемо спроможність бути вдячними нащадками славних прадідів великих», - наголошується в листі.

Автори листа зауважили, що пам`ятник вже виготовлено на творчо-виробничому об`єднанні «Художник» у місті Києві.

«Шановні полтавці! Зараз від вас залежатиме, чи буде встановлено в Полтаві пам`ятник Гетьманові України Іванові Мазепі – справжньому народному герою України, який є прикладом справжнього, дієвого патріотизму і громадянської мудрості, людині незламного духу і стратегічного мислення, якого так часто бракувало українським очільникам», - йдеться в листі.

Підтримати це звернення своїми підписами можна за адресою: http://www.gopetition.com/petition/42625.html.

Лист вже підписали відомі політики, видатні діячі культури. Серед них, Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО, голова Політради політичної партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, екс-міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН та інші представники партії, в тому числі народні депутати.

Крім того, звернення підписали Герой України, народний артист України Анатолій ПАЛАМАРЕНКО, письменниця Оксана ЗАБУЖКО, лауреат премії ім. Василя Стуса Василь ОВСІЄНКО, письменник, політичний діяч, лауреат Шевченківської премії Василь ШКЛЯР, поет, видавець, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван МАЛКОВИЧ, лауреат національної премії України ім. Т.Шевченка, українська письменниця Марія МАТІОС, лідер гурту «Плач Єремії», заслужений артист України Тарас ЧУБАЙ, президент міжнародного кінофестивалю «Молодість», директор Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ.