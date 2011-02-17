Ланге: відносини України і ЄС перейшли у найнебезпечнішу стадію

Депутат Європейського парламенту, керівник делегації Європарламенту зі зв`язків з Україною Павло КОВАЛЬ вважає, що останні події в Україні не наближають країну до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, відповідаючи на питання Інституту Горшеніна. Відповіді європейського депутата були озвучені сьогодні на «круглому столі», проведеному інститутом на тему відносин України, Росії і ЄС.

П.КОВАЛЬ у своїх відповідях зазначив, що Європейський Союз, і особливо деякі члени Європейського парламенту, з тривогою спостерігають за Україною. Останнім часом, за його словами, дуже багато з`являється інформації, що Україна дрейфує у бік російської моделі «суверенної демократії». «Я вважаю це надмірним спрощенням. Ці голоси точно чутні в лобі ЄС, оскільки українська опозиція, як і раніше, дуже активна в Брюсселі. Але поки було б занадто говорити, що Україна недемократична країна», - сказав П.КОВАЛЬ. Він висловив думку, що Україна залишається демократичною країною, проте нинішній владі потрібно пройти ще дуже довгий шлях.

Водночас П.КОВАЛЬ не виключив, що серйозна робота і досягнення, здійснені українцями останніми роками, можуть нівелюватися. Зокрема, він розповів про розчарування і побоювання багатьох європейських політиків щодо відмови Генеральної прокуратури лідеру “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель.

«Недостатня здатність викликати довіру може привести Україну в нижчу лігу країн, які викликають постійне занепокоєння з боку ЄС. У нас вже загорілося жовте світло: організація Freedom House у своєму рейтингу віднесла Україну до категорії країн з частковою демократією», - зазначив він.

У свою чергу керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, виступаючи безпосередньо на «круглому столі», зазначив, що за останній рік відносини між Україною і ЄС пройшли три стадії. Перша стадія, за його словами, полягала в очікуванні того, що новий Президент продовжить курс на євроінтеграцію. «Був великий кредит довіри новій владі», - сказав експерт.

На другій стадії відносин ЄС, за словами Н.ЛАНГЕ, зрозумів, що риторика української влади про інтеграцію України до ЄС не співпадає з практичними діями. Він зазначив, що за наявності більшості у парламенті можна було б дуже швидко вирішити багато питань, які сьогодні заважають інтеграції країни до Євросоюзу. Саме на цьому етапі з`явилися критичні оцінки європейських політиків стосовно України.

Н.ЛАНГЕ підкреслив, що сьогодні відносини України і ЄС перейшли у третю – найнебезпечнішу стадію. За його словами, сьогодні європейські політики почали відкрито говорити про проблеми з демократією в Україні, що негативно може позначитися на процесі зближення. Він підкреслив, що поки що не відомо, що буде далі, але цілком очевидно, що рік тому багато європейських політиків очікували кращої ситуації, ніж та, що розвивається сьогодні.