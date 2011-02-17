Міліція вже має версію нападу на Чижмаря
15:38, 17 лютого 2011Політика
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Професійна діяльність - серед останніх місць
Міліція розглядає як одну із пріоритетних версій причин нападу на заступника голови Київської облдержадміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ побутові та особисті стосунки.
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
«Одна з пріоритетних версій - побутові та особисті стосунки. Професійна діяльність десь серед останніх місць», - зазначили у міліції.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого близько 23.30 у дворі будинку на вулиці Антоновича у Києві до Ю.ЧИЖМАРЯ підійшов невідомий та вилив йому в обличчя кислоту.
Ю.ЧИЖМАРЬ перебуває у реанімації.
Порушено кримінальну справу за фактом замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121, ст. 15 Кримінального кодексу України).
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