Міліція вже має версію нападу на Чижмаря

Міліція розглядає як одну із пріоритетних версій причин нападу на заступника голови Київської облдержадміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ побутові та особисті стосунки.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

«Одна з пріоритетних версій - побутові та особисті стосунки. Професійна діяльність десь серед останніх місць», - зазначили у міліції.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого близько 23.30 у дворі будинку на вулиці Антоновича у Києві до Ю.ЧИЖМАРЯ підійшов невідомий та вилив йому в обличчя кислоту.

Ю.ЧИЖМАРЬ перебуває у реанімації.

Порушено кримінальну справу за фактом замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121, ст. 15 Кримінального кодексу України).