Генсек НАТО запропонує Україні участь у системі ПРО?

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН обговорить у Києві можливість участі України у створенні системи протиракетної оборони (ПРО).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам напередодні візиту в Україну, запланованого на 24 лютого.

«Я знаю, ця тема цікавить Україну», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

«Що б я хотів вивчити під час мого візиту в Україну, так це - яким може бути український внесок у євроатлантичну архітектуру ПРО», - додав він.

Генсек НАТО нагадав, що Альянс ухвалив рішення про створення системи ПРО на саміті в Лісабоні у листопаді минулого року. Тоді ж Альянс вирішив запросити Росію до участі у створенні такої системи.

При цьому А. Фог РАСМУССЕН підкреслив, що поки що рано говорити про якийсь конкретний формат участі різних країн у створенні системи ПРО.

«Я думаю, що стосується фінальної архітектури, вона сильно залежатиме від того, хто братиме в ній участь і хто зможе і робитиме свої внески у її створення», - сказав генсек НАТО.