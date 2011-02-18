Янукович про Одесу, брудне море і колосальну корупцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про несприятливу екологічну ситуацію в Одесі та Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Регіонального комітету з економічних реформ у Одеській облдержадміністрації.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що не випадково в робочій поїздці його супроводжує міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Президент звернув увагу керівництва Одеси на те, що водопровідна вода непридатна для пиття, море забруднене стоками. «Треба розібратися з питаннями водовідведення, щоб стоки не забруднювали море, води й річки, в яких ви купаєтеся. Я думаю, що в цьому залі немає тих, хто користується водопровідною водою, – сказав він. – Тим часом, бачимо боротьбу, яка багато років йде в Одесі, конкуренцію шалену. Вона пов`язана з колосальною корупцією. І вона принижує людей, а також, за великим рахунком, знищує бізнес. Нам потрібно з цього стану виходити».

Мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ на засіданні комітету заявив про намір повернути в місто дочірнє підприємство німецької компанії Remondis. «Буде враховано ваші зауваження, - сказав О.КОСТУСЄВ, - щодо ситуації, яка виникла навколо німецької сміттєвивізної компанії Remondis. Ми виправимо цю ситуацію – повернемо компанію на ринок. З вашого дозволу проведемо зустріч із послом Німеччини в Україні й знімемо напруження».

О.КОСТУСЄВ також звернувся до Президента по допомогу у вирішенні питання конвертації валютного боргу мерії Одеси перед іноземними фінансовими організаціями та розширення меж міста.

В.ЯНУКОВИЧ дав доручення керівництву відповідних відомств вивчити можливості сприяння міській владі у вирішенні цих та інших проблем.

Нагадаємо, 13 січня дочірнє підприємство німецької компанії Remondis AG & Co. KG оприлюднило заяву в зв`язку з витісненні її в Одесі з ринку послуг зі збору й вивезення твердих побутових відходів на користь компанії «Союз», якою володіє Ігор МАРКОВ.

У лютому керівництво Одеської мерії оголосило про те, що компанія «Союз» виграла тендер на прибирання сміття в місті. Дирекція ТОВ «Ремондіс Україна» назвала проведення тендеру протиправним, про що Посольство ФРН повідомило владі України.