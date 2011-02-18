Як українці оцінюють Януковича (опитування)

51,8% українців вважають, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ або “послідовно виконує свої обіцянки”, або “намагається мірою можливості їх виконувати”.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних досліджень “Софія”.

Найбільше схвалюють діяльність Президента жителі Донбасу і Криму. Серед представників даного макрорегіону про це заявили 67,9%.

Для мешканців Південного Сходу цей показник становить 57,7%, для мешканців центральних областей - 46,8% ("УДК" - 21,5%), для представників Заходу країни – 28,4% ("УДК" - 20,2%).

Головними здобутками першого року президентства В.ЯНУКОВИЧА стали, на думку респондентів (від 20% і більше загальної кількості опитаних), зважена зовнішня політика, розвиток міжнародного співробітництва, започаткування адміністративної реформи і скорочення видатків на систему державного управління, реформи в сфері освіти, зважена мовна політика, боротьба з корупцією, розслідування зловживань колишніх високопосадовців.

Більше половини (51,9%) опитаних вважають, що результатом зовнішньої політики Президента стало зміцнення співробітництва з державами-партнерами України.

Опитування проводилося з 29 січня по 3 лютого 2011 у всіх регіонах України (загалом у 125 населених пунктах). Всього було опитано 2025 респондентів віком від 18 років і старше.