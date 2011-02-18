Яценюк каже, що тільки в Донецьку збираються закрити 4 школи

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА та генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою не допустити закриття загальноосвітніх шкіл у Донецькій області. Про це йдеться в його депутатському запиті, який сьогодні був зачитаний головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

А.ЯЦЕНЮК у запиті до М.АЗАРОВА повідомляє, що всупереч Конституції та законам в окремих регіонах України обмежується доступ до освіти. Зокрема, до лідера «Фронту Змін» з проханням не допустити закриття шкіл звернулися батьки та учні шкіл №2 та №84 в Донецьку, №27 в Торезі, №19 в місті Гірник, №45 в Макіївці, Дружківського дитячого будинку-інтернату та Центру української культури ім. Лесі Українки в смт Сєверне.

У зверненні до генпрокурора А.ЯЦЕНЮК повідомляє про спроби безпідставного закриття шкіл №2, №108 та №111 в Донецьку. Він зазначає, що “на батьків та учнів, які навчаються у вказаних школах, чиниться тиск – їх спонукають перейти до інших шкіл”. “Крім того, у школі з українською мовою навчання №108 не проводиться набір учнів до 10-го класу, а в школі №111 проводяться заходи з переведення дітей до іншої школи”, - зазначає А.ЯЦЕНЮК.

Він наголошує, що батьки школярів неодноразово зверталися до органів у галузі освіти і просили не допустити закриття шкіл, однак належного реагування з боку посадовців так і не отримали. «Такі дії уповноважених органів державної влади не лише свідчать про грубе недотримання норм Конституції та законів України, які гарантують доступність освіти, але і прямо порушують Закон України «Про звернення громадян», - зазначає А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту Змін» закликає прем’єр-міністра не допустити закриття шкіл та закладів культури, а генпрокурора - здійснити перевірку наведених фактів та в разі виявлення порушень вжити відповідних заходів прокурорського реагування.