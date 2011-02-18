У центрі Донецька горять міліція, прокуратура і суд
14:45, 18 лютого 2011Політика
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Людей евакуювали
У зв`язку з пожежею рятувальники евакуювали людей з будівлі Ворошиловського райвідділу міліції в Донецьку, в якому також знаходяться районний суд і прокуратура. Про це «ОстроВу» повідомила керівник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна Сєдова.
Горить на третьому поверсі будівлі, де розташовується прокуратура Ворошиловського району.
«Людей вивели. Спочатку пожежу кваліфікували по «другому номеру», оскільки горіло місце з масовим скупченням людей. На даний момент пожежа локалізована», - сказала І. Сєдова.
На місці події знаходяться дві пожежні машини і автодрабина.
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