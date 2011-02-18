Чиновники з Кабміну не розуміють курсу реформ Януковича?

На рівні чиновників Кабінету міністрів і депутатів, які входять у більшість у Верховній Раді, немає розуміння суті курсу реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, коментуючи сьогоднішнє голосування у ВР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, на її думку, в останні дні стає все більш помітним розкол в економічній політиці між Президентом і урядом. «Реформаторські» закони розробляються чиновниками Кабінету міністрів і депутатами, які входять в більшість в парламенті. Потім ці закони слухняно приймаються більшістю ВР. Після чого прийняті закони ветуються в Адміністрації Президента, й із зауваженнями повертаються до сесійного залу, де, як ні в чому не бувало, та сама більшість знову дружно за них голосує. «На рівні чиновників Кабміну і депутатів, які входять в парламентську більшість, немає розуміння суті курсу реформ Президента України», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, саме такий складний шлях пройшли проголосовані сьогодні законопроекти про регулювання містобудівної діяльності, про держрегулювання виробництва і реалізації цукру. «Водночас, урядовий Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ і електричну енергію", дружно прийнятий депутатами більшості в січні, сьогодні так само дружно за пропозицією Президента України був взагалі скасований, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Складається враження, що чиновники з Кабміну, а також слухняна більшість у Верховній Раді щосили намагаються вгадати вектор реформ, що задається Президентом країни, але у них це погано виходить. Вони не в змозі реалізувати програму реформ. Все, що пропонується – це не якісні реформи, а напівзаходи, що містять в собі елемент корупції».

Вона нагадала нещодавню ситуацію зі скасуванням техогляду автомобілів. «У січні на всіх телеканалах країни показали, як В.ЯНУКОВИЧ вимагає від міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА скасувати техогляд і припинити знущання з водіїв. У лютому ж більшість Верховної Ради дружно не підтримала скасування техогляду, і відправила законопроект на доопрацювання. Що це – корупція чи саботаж реформ з боку чиновників і депутатів?», - питає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради вважає, що за такого підходу до реформ ухвалений нещодавно Кабміном Національний план виконання програми реформ, названий «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», саме час перейменовувати в «Убоге суспільство, монополістична економіка, марнотратна держава».