В російській військовій економіці з’являються тріщини, її витрати на армію зменшаться вперше з початку війни.

Росія опинилася в скрутному становищі. Будь-яка спроба швидко скоротити видатки на оборону спричинить економічний колапс, але збереження нинішнього рівня військових видатків призведе до продовження стагнації, пише Foreign Affairs.

У проекті бюджету РФ на 2026 рік вперше з початку повномасштабного вторгнення військові витрати не будуть зростати і навіть можуть дещо зменшитися. Мета - економічна ребалансизація, а не мир. Але незначне зменшення військових витрат не вирішить структурних проблем Росії.

Москва не може ні підтримувати військові видатки на невизначений термін, ні безпечно перейти до цивільної економіки без демобілізації та певного послаблення санкцій.

РФ вичерпала свої резерви виробничих потужностей і робочої сили. Щоб виробляти значно більше обладнання або набирати і готувати більше солдатів, Москва повинна була б перейти до більш комплексних воєнних заходів, спрямувавши всі наявні ресурси на військові потреби, як це було під час Другої світової війни, або реквізувавши цивільні виробничі лінії для військових цілей.

Наприклад, автомобільні заводи могли б виробляти тільки військові транспортні засоби. Але уряд не наважився на це, побоюючись соціальних заворушень і дефіциту споживчих товарів.

Фінансові показники Росії світяться червоним

Доходи від нафти і газу скорочуються через зниження цін, зростання логістичних витрат, нестабільність валютних курсів і загрозу розширення санкцій. У першій половині 2025 року федеральні доходи скоротилися на 16,9%. Міністерство фінансів РФ розробило бюджет на 2026 рік, виходячи з прогнозованої ціни на нафту 59 доларів за барель, що нижче за 67 доларів у попередньому проекті бюджету.

Доходи, не пов'язані з нафтою, зростають, але недостатньо швидко, щоб компенсувати дефіцит, особливо з огляду на уповільнення економічного зростання Росії. ВВП зріс лише на 1,1% за перші сім місяців року, що є різким уповільненням після попередніх двох років. ВВП Росії зростав на 3,6% у 2023 році та на 4,1% у 2024 році завдяки масштабним державним витратам, які також сприяли зростанню споживчих цін.

Економічне зростання було нестійким, але сьогоднішнє уповільнення викриває крихкість воєнної економіки, яка залежить від постійних фіскальних стимулів, щоб компенсувати структурні слабкості. Щоб закрити дефіцит, уряд вдається до того, що він називає "мобілізацією доходів" – розширення штрафів, пені та державних зборів.

У 2024 році уряд підвищив податки на доходи та корпорації. Зараз, згідно з проектом бюджету, Кремль розглядає можливість підвищення податку на додану вартість на два процентні пункти, що може принести 14,3 млрд доларів. Окрім підвищення ПДВ до 22%, влада планує в шість разів знизити поріг доходу, при досягненні якого підприємства повинні починати сплачувати ПДВ, тим самим значно розширивши базу платників податків.

Військова економіка Москви в скрутному становищі. Російські компанії не можуть далі нарощувати виробництво через логістичні перешкоди, технологічні обмеження та хронічну нестачу робочої сили. Замість збільшення обсягів виробництва, надмірні грошові стимули спричиняють зростання цін, збільшуючи розрив між попитом і пропозицією та підштовхуючи інфляцію. Така динаміка підриває самі цілі зростання, яких мали досягти витрати на оборону.

Росія серйозно страждає від дефіциту робочої сили. До кінця 2024 року російські компанії зіткнулися з дефіцитом робочої сили в 2,2 мільйона працівників, а 70% російських підприємств повідомили про нестачу співробітників. Оборонне виробництво зараз конкурує з будівництвом, транспортом і сільським господарством за дефіцитну робочу силу.

Росія - васал Китаю

Експортний контроль США та Європи перекрив постачання до Росії сучасних компонентів, таких як високотехнологічні напівпровідники, прецизійні підшипники та спеціалізовані верстати, змусивши її економіку вдатися до дорогої заміни. Щоб виробляти вітчизняні альтернативи, Росії потрібно з нуля будувати нові виробничі потужності. Результатом зазвичай є гірший продукт за вищою ціною.

Паралельний імпорт та китайські поставки можуть тимчасово заповнити критичні прогалини в електроніці та машинобудуванні, але якість цих продуктів часто нижча. Росія може збирати зброю, але не може відтворити складну промислову базу, необхідну для довгострокової конкурентоспроможності.

Росія залежить від Китаю не тільки в плані компонентів, але й в плані верстатів та промислових роботів, що дає Пекіну значний вплив на Москву в питанні ціноутворення на споживчі та промислові товари. Багато в чому Росія зараз підпорядковується Китаю і діє, в першу чергу, як постачальник ресурсів, а не як рівноправний технологічний партнер.

Якщо американські та європейські політики посилять контроль над компонентами, такими як оптика, напівпровідники та сучасні верстати, і продовжать санкції проти російського експорту нафти та фінансової системи, вони зможуть чинити ще більший тиск на економіку та промислову базу РФ.

Вони також можуть ускладнити Москві збереження потоку імпортних споживчих товарів (таких як електроніка, одяг та предмети побуту), які важливі для середнього класу.

Парадокс російської військової економіки полягає в тому, що вона одночасно сильна та крихка. США та Європа повинні діяти негайно: використовуючи свої переваги, поки Росія залишається обмеженою, а не чекаючи, поки Кремль знову стане на ноги.

Економічне життя росіян за режиму Путіна - головні новини

Кремлівський диктатор Володимир Путін для підтримки загарбницької війни в Україні вдається до прийомів сталінського режиму. За незгоду з політикою влади та дрібні злочини жителів РФ депортують на крайню Північ. Там вони за мізерні гроші змушені працювати в шахтах, умови їхнього перебування порівнюють з рабськими.

При цьому якість товарів в Росії погіршується – це стосується і ювелірних виробів, кожний п’ятий з яких підробка. Загальна вартість фальсифікату коштовностей в РФ сягає суми в 680 млн доларів.

