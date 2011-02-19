Королевська думає, що владу налякали події в Єгипті та Тунісі

В уряду немає цілісного бачення реформ, чиновники не готові слухати альтернативні пропозиції і не зацікавлені в цих реформах.

Про це заявила голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи інформацію про те, що уряд має намір відкликати проект Житлового кодексу України і відкласти розгляд законопроектів щодо адміністративної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, урядовим чиновникам не вистачає кваліфікації та економічних знань для того, щоб запропонувати суспільству законодавчі акти, які були б адекватними соціально-економічної ситуації в країні і глобальним викликам посткризової економіки. «Саме тому в парламент надходять сирі документи, які уряд потім мусить відкликати, щоб виправити недоліки. Так було з Податковим кодексом, так сьогодні відбувається з Житловим кодексом та проектами пенсійної та адміністративної реформ», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що після року роботи, втраченого для реформ, уряд втратив кредит довіри, а рейтинг влади падає. «Чиновники з Кабміну явно злякалися, що ті непопулярні заходи, які вони пропонують, викличуть обурення в суспільстві і знову приведуть до масових акцій протесту, як це вже було при прийнятті Податкового кодексу. Схоже, нашу владу всерйоз налякали виступи людей в Єгипті та Тунісі, тому прийняття найбільш одіозних законодавчих актів, які погіршують соціальні умови життя громадян, вирішили відкласти», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського Комітету вважає, що в основі неякісної підготовки урядових законопроектів лежить невміння користуватися демократичними механізмами і небажання вступати в діалог із суспільством.

«Чергові реформатори» з Кабміну при розробці таких важливих документів, як пенсійна реформа, Житловий і Трудової кодекси, так і не навчилися радитися із суспільством, вони можуть лише імітувати «всенародне обговорення», під час якого влада розмовляє сама з собою, і не чує голосу народу. Якщо так буде тривати й далі, то для реформ буде втрачений не тільки 2010 рік, а й усі наступні», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.