Яценюк пояснив, для чого приїхав до Москви

Фонд Арсенія ЯЦЕНЮКА «Відкрий Україну» передав Національному культурному центру України в Москві книжки для поповнення бібліотечного фонду і техніку для комп`ютеризації читального залу: п`ять комп`ютерів, багатофункціональний пристрій для роздрукування, сканування й копіювання документів, а також проектор з екраном.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, бібліотека поповнилася історичними виданнями, зокрема, «Історією України» Михайла Грушевського, чотирма томами Енциклопедії історії України, серією книг «Відомі українці», а також зібраннями творів Лесі Українки, Івана Франко, Марка Вовчок, Тараса Шевченка й Івана Котляревського.

З сучасної художньої літератури, зокрема, передано твори Марії МАТІОС, Ліни КОСТЕНКО, Павла Загребельного, Оксани ЗАБУЖКО, Романа ІВАНИЧУКА, Юрія АНДРУХОВИЧА, Василя ШКЛЯРА, Юрія ВІННИЧУКА, Юрія ІЗДРИКА, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Галини ВДОВИЧЕНКО.

Крім того, бібліотека поповниться книгами з народознавства, словниками і дитячою художньою й учбовою літературою.

На церемонії вручення А.ЯЦЕНЮК повідомив, що першопричиною його візиту до Москви і передачі книжок в НКЦУ є ситуація навколо Бібліотеки української літератури.

«Мій приїзд пов`язаний з відсутністю української присутності в Москві. Так, ми як посольство. Так, у нас є багато двосторонніх політичних заходів. Але тільки політичні заходи не можна замінити ось такими духовними заходами. Важливо, аби кожен зробив такий невеликий практичний крок», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що із здивуванням почув про потребу української громади в букварях. «Хочу спробувати впродовж цього року зробити для українців Росії програму, за якою передати дітям букварі й інші навчальні посібники», - повідомив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, загальна вартість переданого устаткування і книг становить близько 200 тис. грн. За його словами, перелік переданих книжок формувався безпосередньо НКЦУ.

На церемонії був присутній також посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, після ситуації з обшуками в Бібліотеці української літератури в Москві і вилучення з її фондів книг українських авторів А.ЯЦЕНЮК заявив про необхідність створення в столиці Росії книжкового зібрання, яке було б не залежне від російської влади і виконувало функції повноцінного центру розповсюдження об`єктивних знань про Україну. Він заявив, що готовий взяти на себе фінансування сучасної електронної української бібліотеки при Національному культурному центрі в Москві.