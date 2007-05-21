Суд зареєстрував позов Ющенка про заборону суддям КС здійснювати судочинство

Голосіївський районний суд Києва сьогодні зареєстрував позовну заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про заборону суддям Конституційного Суду здійснювати судочинство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат п`ятого скликання Юрій МІРОШНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів).

«Змісту позовної заяви ми не знаємо, але знаємо, що відповідачем виступає Конституційний Суд, і є клопотання щодо забезпечення цієї позовної заяви, котра, по суті, передбачає заборону на здійснення КС юрисдикції», - сказав Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

За його словами, доповідачем з цього питання призначена суддя Голосіївського районного суду Києва Тетяна ШЕВЧЕНКО.

Народний депутат уточнив, що суд може призначити відповідне засідання не раніше, ніж через два тижні.

«Ми розраховуємо, що це позовна заява буде залишена без розгляду, оскільки для неї немає ніяких правових підстав», - підкреслив він.

За словами Ю.МІРОШНІЧЕНКА, будь-які дії, які будуть здійснені для розгляду позовної заяви раніше, ніж через два тижні, Партія регіонів розглядатиме як тиск на суд з метою прийняття незаконного рішення.

«Голова Голосіївського суду нас запевнив, що ніяких незаконних рішень прийнято не буде. І судді розуміють невідворотність покарання у разі прийняття незаконного рішення», - сказав Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

Разом з тим Ю.МІРОШНІЧЕНКО не вважає тиском на суддів своє перебування в Голосіївському районному суді. «Я тут знаходжуся для з`ясування обставин цього питання», - повідомив він.

Народний депутат висловив переконання, що позовна заява Президента є безпрецедентним черговим кроком тиску на КС для того, аби заблокувати роботу і не дати прийняти рішення у справі про конституційність указу Президента про дострокові вибори.

«Без відповіді на це питання український парламент не може прийняти рішення про дострокові вибори», - підкреслив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.