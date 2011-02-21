Тимошенко відзначила, що у слідчого в її справі - криза жанру

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури України вкотре пред’являє їй обвинувачення за одними й тими самими справами.

Про це вона написала у своєму блозі в Twitter.

«Я зараз в ГПУ. Слідчий з лагідним ім`ям НЕЧВОГЛОД вирішив пред`явити мені обвинувачення по "швидким" другий раз, по пенсіям третій. Криза жанру», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ порушено кримінальну справу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, про перевищення нею влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо». Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Перед цим Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Її звинувачують у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні державі інших збитків.

Ю.ТИМОШЕНКО спростовує всі звинувачення.